МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Специалисты российской атомной отрасли планируют в течение двух лет создать современную импортозамещающую геонавигационную систему, которая использовалась бы для освоения нефтяных и газовых месторождений, ее разработку заказало предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область), следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Как указывается в техническом задании на эту работу, в нефтегазовой отрасли наиболее актуальными задачами являются увеличение добычи, повышение коэффициента извлечения углеводородного сырья и снижение затрат на строительство и эксплуатацию скважин. Одним из наиболее значимых способов достижения высоких показателей разработки месторождений является строительство наклонно-направленных и горизонтальных скважин с большой площадью вскрытия продуктивного пласта, говорится в документе.

В России практически отсутствует производство оборудования и аппаратуры для современных технологий наклонно-направленного бурения, а для бурения горизонтальных скважин используется только импортное оборудование. При этом современные технологии строительства горизонтальных скважин основаны на использовании комплексной аппаратуры исследований скважин в процессе бурения, отмечается в техзадании.

"Такими технологиями обладают только четыре ведущие мировые нефтесервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford), которые на нефтесервисном рынке продают только услуги по премиальным расценкам. Таким образом, сложилась ситуация, когда нефтегазовая отрасль России практически полностью зависит от зарубежных технологий в части разработки месторождений, и при усиливающейся санкционной политике возникают существенные ограничения развития отрасли. Тем самым сложились предпосылки и стимулы для создания отечественной аппаратуры и оборудования для наклонно-направленного и горизонтального бурения скважин", — говорится в документе.

Целью нынешней опытно-конструкторской работы (ОКР) стала разработка геонавигационной системы, предназначенной для комплексных геофизических исследований горных пород сканирующими измерительными зондами в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.

В ходе ОКР предстоит, в частности, изготовить рабочую конструкторскую документацию на опытные образцы скважинных модулей и наземной станции из состава геонавигационной системы,­ обеспечить конструкторско-технологическое сопровождение их изготовления и проведения предварительных испытаний. По результатам этих испытаний надо будет разработать конструкторскую и эксплуатационную документацию собственно на геонавигационную систему с учетом технологических возможностей производства ее оборудования в России. Приемочные испытания системы запланировано провести до мая 2021 года.

"Электрохимприбор" — уникальный производственно-технологический комплекс, основная деятельность которого направлена на выполнение государственного оборонного заказа по обеспечению России ядерным оружием. Предприятие имеет опыт работы и в интересах нефтегазовой отрасли. "Электрохимприбор", в числе прочего, выпускает оборудование для гидродинамических и геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах.