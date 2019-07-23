МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг кредитоспособности двух дочерних обществ "Россетей" — МОЭСК и "МРСК Центра" (оказывают услуги под брендами "Россети Московский регион" и "Россети Центр") до уровня "BB+" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что при принятии решения о повышении рейтинга и оценки собственной кредитоспособности компаний "МОЭСК" и "МРСК Центра" агентство "учитывало стабильное улучшение результатов операционной деятельности и их стратегическое значение для экономики страны".

"Повышение кредитного рейтинга компаний "МОЭСК" и "МРСК Центра" — это, несомненно, позитивная новость для нас и инвестиционного сообщества. Работа с рейтинговыми агентствами входит в число приоритетных задач группы "Россети". Она направлена на снижение расходов по обслуживанию долга всех компаний, входящих в холдинг. Принятое решение в очередной раз отражает справедливую оценку эффективности проводимой финансовой политики группы "Россети", — прокомментировал событие заместитель генерального директора по финансам компании "Россети" Егор Прохоров.