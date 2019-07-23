МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Башнефть" (входит в группу компаний "Роснефти") приобретает 51% акций в уставном капитале завода по производству катализаторов для процессов гидроочистки мощностью до 4 тысячи тонн в год в Стерлитамаке (Башкирия), говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Первая партия катализаторов для уфимской группы НПЗ будет произведена и поставлена для испытаний до сентября 2019 года.

"Новое предприятие ООО "РН-Кат" способно не только обеспечивать потребности предприятий НК "Роснефть" в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации", — также сообщает "Роснефть".