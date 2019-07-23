АСТРАХАНЬ, 23 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" сохраняет интерес к покупке татарстанского производителя удобрений "Аммоний", подал заявку на весь пакет, сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Пусть сегодняшние владельцы определятся и правительство Татарии. Мы подавали заявку, но не агрессивную. Мы подавали заявку на весь пакет", — ответил Алекперов на вопрос, сохраняет ли компания интерес к покупке "Аммония".

"У нас запланирован подобный объект на Буденновске: тоже производство карбамида и аммиака. Поэтому цель компании по "Аммонию" была отработать все технологии, отработать рынки, наладить логистику, маркетинг, и потом уже, приступая к реализации крупного своего газохимического проекта, понимать рынок, понимать экономику этого проекта. Для нас это стратегические проекты — газохимия", — добавил он.

В апреле газета газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что на завод "Аммоний", находящийся в предбанкротном состоянии, появился неожиданный претендент — "Лукойл". По данным издания, нефтекомпания готова предложить за актив около 1 миллиарда долларов, как и другой претендент — "Еврохим". Глава и совладелец корпорации AEON Роман Троценко ранее сообщал журналистам, что в конкурсе намерена участвовать его структура КАО "Азот" (входит в "СДС-Азот").

ВЭБ планирует продать завод "Аммоний" в 2019 году, на него претендуют шесть крупнейших российских и зарубежных нефте- и газохимических концернов, сообщал в июне в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.