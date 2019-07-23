МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Энел Россия" одобрили сделку по продаже продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) за сумму не менее 21 миллиард рублей с учетом возможных корректировок, говорится в сообщении "Энел Россия".

Срок перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС к "Кузбассэнерго" (дочерняя компания СГК) составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже.

"Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС — тепловую электростанцию, расположенную в поселке Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. Цена договора купли-продажи не менее 21 миллиарда рублей с учетом возможных корректировок (в размере до 5%)", — говорится в сообщении.

Рефтинская ГРЭС — тепловая угольная электростанция в Свердловской области с установленной электрической мощностью 3,8 ГВт и тепловой — 350 Гкал.ч. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в июне 2017 года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов назывались основной акционер СГК Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН Григория Березкина.