МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ситуация с долгами "Укртрансгаза" за поставленный для технических нужд газ вызывает беспокойство, угрожает стабильности самой компании и ставит под вопрос надежность поставок в регионе, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме, адресованном главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

В июне "Укртрансгаз" заявил о 12 несостоявшихся аукционах компании на закупку газа с поставкой в июле-декабре, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений. По оценке компании, причиной стал дефицит ее средств и, как следствие, несвоевременные расчеты по уже заключенным договорам закупок газа, долг по которым достиг 4,1 миллиарда гривен (155 миллионов долларов). Оператор украинской ГТС говорил и об угрозе чрезвычайной ситуации.

"После этого технический газ по внутренним договоренностям предоставил "Нафтогаз", но это не восстановит доверие рынка. "Укртрансгаз" заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки, реализованного в соответствии с Кодексом ГТС, и несанкционированного отбора газа из системы…", — говорится в письме, которое опубликовало издание "Украинские новости".

"Ситуация крайне деликатная и вызывает беспокойство. Она угрожает стабильности "Укртрансгаза", а это, в свою очередь, поднимает серьезные, ранее не подтверждавшиеся практикой вопросы о безопасности поставок в регионе…", — отмечается в письме.

Следствием сложившейся ситуации, указывают трейдеры, станет снижение уверенности в украинском рынке, в том числе в возможности хранения газа в хранилищах Украины для последующей поставки, и значительно уменьшит желание международных партнеров инвестировать в энергетический сектор страны. При этом продолжение несанкционированного отбора газа может привести к дальнейшей нестабильности украинской ГТС и перебоям в транспортировке газа через территорию Украины, отмечается в письме. Также ненадежность "Укртрансгаза" может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту газа в формате ЕС-Россия-Украина, подчеркивает EFET.

"EFET настоятельно призывает вас при поддержке компетентных органов власти Украины вмешаться в ситуацию как можно скорее, чтобы обеспечить оплату просроченных счетов без дальнейшей задержки и обеспечить нормальное функционирование "Укртрансгаза". Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019/2020", — резюмирует федерация.