МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Власти Венесуэлы восстановили подачу электроэнергии в большей части страны, заявил министр электроэнергии Фредди Брито.

"Нам удалось восстановить 100% энергии в большинстве штатов страны и мы продолжаем продвигаться вперед в остальных штатах для полного восстановления", — сообщил Брито в Twitter.

Накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака". Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.

Ранее во вторник Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) Венесуэлы заявила о полном восстановлении электроснабжения в Каракасе. Также были частично восстановлены системы в штатах Мерида, Трухильо, Баринас и Арагуа.

Позже мэр венесуэльского столичного муниципалитета Барута Дарвин Гонсалес сообщил в Twitter, что утром вновь произошло отключение электричества в целом ряде районов, находящихся в его ведении. Оппозиционный телеканал TVVenezuela, в свою очередь, сообщил, что новые случаи отключения электричества зафиксированы в Каракасе и ряде штатов Венесуэлы после успешного проведения восстановительных работ.

В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.