МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco 12 августа проведет первую в своей истории телефонную конференцию, посвященную итогам первого полугодия 2019 года, говорится на сайте компании.

В этот же день будут опубликованы сами финансовые результаты компании за отчетный период.

Саудовская компания готовится к проведению IPO и на фоне этого все больше практикует политику открытости. Ранее в 2019 году Saudi Aramco уже опубликовала отчет по финансовым результатам за 2018 год, а также проспект к облигациям.

Так, по итогам прошлого года чистая прибыль компании выросла примерно на 46%, до 111 миллиардов долларов, а выручка — почти на 41%, до 315 миллиардов долларов.

Обсуждение возможности IPO саудовского нефтегазового гиганта идет уже не первый год. Предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако сроки листинга несколько раз сдвигались, что в том числе связывалось со сделкой по покупке доли в саудовской нефтехимической Sabic и выпуску облигаций. В июле же министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что процесс выхода Saudi Aramco на IPO не прекращался, временной ориентир — 2020-2021 годы.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Штаб-квартира расположена в Дахране.