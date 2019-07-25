МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, планируют в четверг разместить 693,6 миллиона акций материнской компании, сообщает в четверг "Газпром".

Этот пакет соответствует 2,9% уставного капитала "Газпрома" и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 миллиардов рублей.

"ПАО "Газпром" было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV ("Газпром Геросгаз Холдингз Би.Ви.") (Нидерланды) и Rosingaz Limited ("Росингаз Лимитед") (Кипр) ("Владельцы"), 100%-ые дочерние компании ПАО "Газпром", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с "Газпромбанк" (Акционерное общество) для продажи 693,628 миллиона обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром"… на ПАО Московская биржа", — говорится в сообщении.

Сообщается, что акции будут продаваться по единой цене в размере всего пакета акций, частичная продажа пакета акций не предусмотрена. Сбор заявок будет осуществляться 25 июля 2019 года с 10.00 мск до 17.00 мск. Результаты сбора заявок будут объявлены по завершению процесса сбора заявок.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.