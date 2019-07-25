МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первое полугодие 2019 года составила 3,188 миллиарда долларов, что на 27% превышает показатель годичной давности, следует из отчета компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 0,95 доллара против 0,75 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 33,578 миллиарда долларов, что на 12% ниже аналогичного показателя первой половины 2018 года.

Чистая прибыль Equinor во втором квартале составила 1,476 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании в отчетном периоде составила 0,44 доллара против 0,37 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании оказалась на 6% ниже аналогичного показателя второго квартала прошлого года и составила 17,096 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за первое полугодие составила 66 долларов за баррель, что на 7% ниже, чем в первой половине 2018 года. Объем добычи углеводородов Equinor за первое полугодие составил 2,095 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,104 миллиона баррелей годом ранее. При этом во втором квартале объем добычи составил 2,012 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1% ниже показателя годичной давности.

Компания прогнозирует, что объем органических капиталовложений по итогам 2019 года составит 10-11 миллиардов долларов. При этом объем добычи компании будет примерно на уровне 2018 года.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.