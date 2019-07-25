МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total в первом полугодии 2019 года уменьшила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, до 5,867 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Выручка Total в отчетном периоде выросла на 0,3% и составила 102,447 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию достигла 2,16 доллара против 2,38 доллара годом ранее.

Во втором квартале чистая прибыль компании снизилась на 26% — до 2,756 миллиарда долларов, выручка снизилась на 2,5%, до 51,242 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию была на уровне 1 доллара против 1,38 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине 2019 года составил 2,951 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 9% больше показателя за такой же период прошлого года. В 2019 году компания ожидает роста добычи на 9%.

Компания также заявила, что в 2019-2020 годах планирует продать активы на 5 миллиардов долларов, в основном относящиеся к разведке и добыче.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) среди всех частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек в более чем 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет 20%-ной долей в его проекте "Ямал СПГ" и 10%-ной долей в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2".