КИЕВ, 25 июл — ПРАЙМ. Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ в связи с вводом Киевом спецпошлин, сообщается в четверг на сайте группы.

Ранее кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%. Спецпошлина на сжиженный газ будет 1,75% с августа и 3% с октября.

"В связи с принятием постановления кабинета министров Украины … группа Wexler с 1 августа вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации трубопроводным транспортом в Украине", — говорится в сообщении.

По данным группы, решение принято в связи с тем, что дополнительные спецпошлины делают дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.