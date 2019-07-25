БРЮССЕЛЬ, 25 июл — ПРАЙМ. Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в 5 раз, примерно треть общего экспорта СПГ из США в 2019 году приходилась на ЕС, говорится в отчете Еврокомиссии об имплементации этих торговых договорённостей с США от конца июля прошлого года.

"С июля 2018 года совокупный импорт ЕС сжиженного газа из США увеличился на 367%. По состоянию на 10 июля 2019 года 32% — 7,3 миллиарда кубометров, от общего объема американского экспорта СПГ поступило в ЕС в 2019 году", — говорится в документе.

В 2018 году этот показатель по американскому экспорту составлял 11%, а в 2017 году — 10%.

Эти поставки привели к тому, что на США пришлось 12,4% от общего объема импорта Евросоюзом сжиженного природного газа за этот период в первой половине нынешнего года. Этот показатель за 2018 год был на уровне 5%, в 2017 году — 4%.