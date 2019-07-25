МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" допускает участие новых партнеров в "Арктик СПГ-2", помимо тех инвесторов, которые уже приобрели в проекте 40%, однако оценка стоимости для них, вероятно, будет уже выше, если они решат присоединиться после принятия окончательного инвестиционного решения (FID), заявил зампред правления компании Марк Джитвэй.

"Арктик СПГ-2" завершил создание целевой структуры инвесторов для проекта, продав 40% проекта Total, CNPC, CNOOC и консорциуму Mitsui и JOGMEG. Такая структура была нашим стратегическим видением, и теперь мы можем сфокусироваться на принятии окончательного инвестиционного решения и структуре финансирования", — сказал Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Мы приветствуем возможность расширения числа стран, участвующих в наших СПГ-проектах. Мы все еще рассматриваем других потенциальных партнеров в этом проекте, который изменит правила игры ("Арктик СПГ-2" — ред.), помимо 40%, которые уже были проданы. Если другой партнер решит присоединиться к проекту после принятия инвестрешения, то мы рассмотрим такую возможность, но по более дорогой оценке проекта", — добавил он.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — в 2024 и 2025 годах. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).