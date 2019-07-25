"МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" в июне совершил последнюю операцию по перевалке СПГ методом борт-о-борт в Норвегии, теперь будет осуществлять ее в Мурманске, если возникнет подобная необходимость, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.

"Последняя перевалка в Норвегии была осуществлена 27 июня. Всего мы произвели 123 перевалки методом борт-о-борт с начала таких операций в ноябре 2018 года по июнь 2019 года. В будущем перевалку борт-о-борт мы будем осуществлять вблизи территории Мурманска", — сказал он.

В апреле глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что надеется в ноябре-декабре перенести рейдовую перевалку СПГ с танкеров ледового класса на обычные танкеры из Норвегии в Мурманскую область в район острова Кильдин.

При этом одновременно компания планирует организовать в Мурманской области постоянную перевалку СПГ со своих арктических проектов и для этого планирует построить комплекс, мощностью около 20 миллионов тонн в год. Комплекс, в частности, будет состоять из двух плавучих хранилищ газа. Запуск перевалочного СПГ-терминала в Мурманске намечен на 2022 год, инвестиции в проект — 70 миллиардов рублей, 99% из которых — частные.