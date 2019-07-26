МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras в рамках программы разукрупнения и ликвидации активов продает свое газораспределительное подразделение Liquigas, передает агентство Рейтер.

Глава компании Роберту Кастелу Бранку сообщил, что срок подачи обязывающих предложений по Liquigas истекает 7 августа.

Кастелу Бранку общался с прессой в Сан-Паулу, куда прибыл для финализации предложения трети акций сети заправок Petrobras Distribuidora — другого подразделения, принадлежащего компании. После этой сделки стоимость активов, распроданных Petrobras, достигнет 15 миллиардов долларов. "Последует намного больше", — отметил директор энергогиганта.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. Компания заявляла, что планирует получить почти 27 миллиардов долларов до 2023 года за счет продажи части активов в рамках бизнес-плана, нацеленного на сокращение долга.