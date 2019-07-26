МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской Eni SpA, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого полугодия 2019 года составила 1,516 миллиарда евро, что на 31% ниже показателя годичной давности, говорится в финансовой отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 0,42 евро против 0,61 евро в первом полугодии 2018 года. Выручка увеличилась почти на 2% в годовом выражении — до 37,624 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде уменьшилась на 2% — до 1,829 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам второго квартала чистая прибыль Eni достигла 424 миллионов евро, что в 2,9 раза ниже показателя годичной давности. Прибыль на акцию составила 0,12 евро против прибыли на акцию в 0,35 евро во втором квартале 2018 года. Выручка уменьшилась на 0,1% — до 18,823 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде снизилась на 2% — до 1,825 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По оценкам компании, средняя стоимость нефти марки Brent в первом полугодии была примерно на 6% ниже аналогичного показателя января-июня 2018 года, составив 66,01 доллара за баррель. Во втором квартале цена нефти Brent была ниже на 7% год к году — 68,82 доллара за баррель.

Eni планирует увеличить среднесуточную добычу углеводородов по итогам года на 2,-2,5% при цене на нефть в 62 доллара за баррель. Компания предполагает объем капиталовложений в текущем году на уровне 8 миллиардов евро.

Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штат составляет примерно 33 тысячи человек. Штаб-квартира компании располагается в Риме.