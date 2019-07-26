МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания в первом полугодии сократила чистую прибыль по РСБУ на 0,2%, до 28,67 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка в январе-июне составила 112,99 миллиарда рублей, что на 6,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6,1% до 73,45 миллиарда рублей.

При этом скорректированная чистая прибыль без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению, выросла на 12,7% и составила 22,94 миллиарда рублей.