Nord Stream 2 AG просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры по проекту
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, являющаяся проектной компанией газопровода "Северный поток-2", просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта. Об этом гласит заголовок сообщения на сайте компании.
"Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры", — говорится в заявлении.
Сам текст пока не размещен.
https://1prime.ru/energy/20190726/830193038.html