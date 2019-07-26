АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл — ПРАЙМ. Запуск первой нитки "Турецкого потока" ожидается с 1 января 2020 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы ожидаем с 1 января 2020 года", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, когда будет запущена первая нитка газопровода.

Министр при этом отметил, что сроки запуска второй нитки проекта зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран. При этом, по словам Новака, проект расширения ГТС Болгарии для того, чтобы принять газ из "Турецкого потока" идет по графику.

"Там есть соглашение между "Газпромом" и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой", — прокомментировал глава Минэнерго РФ вопрос о том, есть ли беспокойство в связи со сроками строительства принимающей инфраструктуры в Болгарии.