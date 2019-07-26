МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Газпром" при принятии решения о размещении 2,93% своих акций ориентировался на российских стратегов фондового рынка, при этом интерес к размещению был отмечен как со стороны российских инвесторов, так и иностранных институциональных инвесторов, а удовлетворена в итоге была одна крупная заявка, сообщил журналистам зампред правления компании Фамил Садыгов.

"При принятии решения о размещении мы ориентировались в первую очередь на стратегических российских инвесторов на российском фондовом рынке для избежания повышенной волатильности котировок", — сообщил топ-менеджер.

"Высокий интерес к размещению отмечен как со стороны российских, так и иностранных институциональных инвесторов, что позволило реализовать пакет по привлекательной цене, с 5,4%-ным дисконтом к цене закрытия торговой сессии накануне объявления о сделке и 8,4%-ным дисконтом к цене закрытия в день сбора заявок", — добавил он.

"В итоге была удовлетворена одна крупная заявка. Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" и составила 70% от общего объема итогового спроса. Решение о ее удовлетворении позволило нам достичь своих целей при минимальном влиянии на котировки акций ПАО "Газпром", — отметил Садыгов.

В пятницу две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free float увеличится до 46,02%. Цену размещения была установлена в 200,5 рубля за акцию, что соответствует стоимости размещенного пакета около 139 миллиардов рублей.

"Газпром" видит значительный потенциал дальнейшего повышения рыночной капитализации компании, в частности после проведенного SPO ожидается увеличение веса акций компании в индексе MSCI Russia, а это создаст дополнительный приток средств от пассивных инвесторов, сообщил Садыгов.

"Биржевое вторичное размещение 2,93% акций ПАО "Газпром", c 2009 года находившихся в распоряжении группы "Газпром", — логичное продолжение реализации комплекса мер по повышению рыночной капитализации компании", — отметил топ-менеджер.

По его оценке, высокий спрос инвесторов в рамках SPO — в 1,4 раза больше предложения — наблюдался благодаря "росту капитализации "Газпрома" в текущем году и с учетом значительного потенциала ее дальнейшего повышения".

"Мы ожидаем увеличения веса акций ПАО "Газпром" в индексе MSCI Russia, что создаст дополнительный приток средств от пассивных инвесторов, следящих за динамикой этого индекса", — добавил Садыгов.