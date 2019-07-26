АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл — ПРАЙМ. Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год, Киев пока не отреагировал, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях. Если там какие-то корректировки и могут быть, но это вопрос коммерческих переговоров между компаниями", — сообщил Новак.

"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации", — ответил он на вопрос о реакции Украины.

По его словам, РФ выступает за то, чтобы Украина напрямую покупала российский газ, это предложение будет обсуждаться на следующей трехсторонней встрече с ЕК.

"Давайте подождем, когда у нас начнутся консультации — трехсторонка, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Такие предложения, я думаю, мы будем обсуждать", — ответил Новак на вопрос о перспективах газового контракта с Украиной.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В июле газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.