БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает, что поправки к Газовой директиве полностью согласуются с международными обязательствами Евросоюза, сказал РИА Новости представитель ЕК.

Обновленная директива вступила в силу 23 мая текущего года и должна быть имплементирована в странах союза, напоминает ЕК. Поправки к Газовой директиве касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2".

Они предполагают, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг"). Проектная компания газопровода "Северный поток-2" – это Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит "Газпрому". Последний, в свою очередь, добывает газ, который должен пойти по "Северному потоку-2".

"У Евросоюза теперь есть четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, используемым для импорта газа на европейский рынок. Комиссия считает, что Директива (ЕС) 2019/692 (вносящая поправки в Газовую директиву – ред.) полностью совместима с международными обязательствами ЕС", — ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать последнюю информацию от Nord stream 2, касающуюся обращения в суд и процесса в рамках Договора к энергетической хартии.

Nord Stream 2 AG подала иск в Европейский суд общей юрисдикции об отмене поправок к Газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и заявляет, что они были приняты для препятствования реализации проекта. Об этом компания сообщила в пятницу. Помимо этого, Nord Stream 2 AG оставляет за собой право на отдельное арбитражное разбирательство против ЕС в рамках Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ).

Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток-2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, в том числе, поскольку в проект были сделаны значительные инвестиции еще до вступления нового законодательства в силу. Компания заявляла, что рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе через суд.