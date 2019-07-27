МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Жара, накрывшая Европу на этой неделе, частично затронула и европейскую часть России. Во сколько обходится использование кондиционеров и вентиляторов в жару и как сэкономить на платежах за электроэнергию, рассказала РИА Новости руководитель проектов Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минкова.

"Наиболее экономичным считается вентилятор. Постоянная (24 часа) работа устройства 50 Вт в течение месяца приведет к увеличению платежа на электроэнергию от 109 рублей (в республике Крым) до 174 рублей (в республике Калмыкия) для жителей квартир с газовыми плитами в теплых регионах Южного федерального округа", — говорит эксперт.

Владельцам кондиционеров ежедневное поддержание температуры комфорта (23-25 градусов) в течение жаркого месяца (при дневной температуре 29-30 градусов) обойдется дороже.

"Поддержание в течение суток температуры на 5 градусов ниже наружного воздуха в помещении 20 квадратных метров (для установок мощностью 2,5 кВт), обойдется недорого — от 24 до 39 рублей в день для городских жителей Южного федерального округа. Потребность устройства в электроэнергии составит до 8 кВт.ч при работе в режиме охлаждения до 10 часов", — говорит Минкова.

"Наиболее затратно будет использовать кондиционер в таком режиме в течение месяца. Рост платежа за электроэнергию для граждан, проживающих в теплых регионах страны, составит от 760 рублей до свыше 1200 рублей, что соответствует росту объемов электропотребления более 250 кВт.ч", — рассказала эксперт.

При большей площади помещения (36-50 квадратных метров) для охлаждения рекомендуется использовать более мощные кондиционеры (5-7 кВт) с более высоким расходом электроэнергии. По расчетам эксперта, постоянная в течение месяца работа такого кондиционера приведет к росту затрат на электроэнергию в 2 раза относительно предыдущего расчета.

Однако, по словам Минковой, владельцы кондиционеров могут уменьшить затраты на электроэнергию. "При покупке инверторных моделей кондиционеров электропотребление на 30-50% ниже традиционных. Не использовать устройство в самое дорогое время — с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 (при установленном трехтарифном счетчике). Для жителей регионов Южного федерального округа тариф на электроэнергию в пиковые часы в 1,5-3,7 раза выше тарифа в ночное время", — поделилась эксперт некоторыми бытовыми хитростями.

Она рекомендует оставлять прибор включенным на ночь (в самые дешевые часы при трехтарифном счетчике — с 23.00 до 07.00). Это позволит остудить помещение перед предстоящим дневным повышением температуры.