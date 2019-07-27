КИШИНЕВ, 27 июл — ПРАЙМ. Президент Молдавии Игорь Додон надеется добиться скидки на российский газ в 25-30%, учитывая, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.

Президент Молдавии 17 июля обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Он также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.

"Молдавии нужна скидка в 25-30% на текущие поставки газа, иначе нам придется повышать тарифы. С учетом того, что Молдавия является наблюдателем при ЕАЭС, моя задача убедить, чтобы нам дали скидку", — сказал Додон в эфире телеканала RTR Moldova.

По его словам, ситуация осложняется тем, что после 1 января 2020 года РФ может прекратить транзит газа через Украину. "Если транзит будет, то нам нужно договариваться о цене газа на следующий год и обговаривать условия транзита. Если транзита не будет, то нам сложно рассчитывать на реверс, поскольку это технически непростой процесс", — отметил Додон.

Он сообщил, что руководство госпредприятия Moldovagaz сейчас вместе со специалистами рассматривает возможные выходы из ситуации на случай прекращения транзита.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году и ежегодно продлевается. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Будущее транзита пока не ясно. Молдавия и Приднестровье в этом контексте наиболее уязвимы, т.к. на сегодняшний день они полностью зависят от российского газа, говорил РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.