ВАШИНГТОН, 28 июл /ПРАЙМ/. Американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях против проекта газопровода "Северный поток-2", сообщает в воскресенье издание The Daily Beast.

Газета называет его действия "тихой работой против санкций" на основании того, что парламентарий отложил рассмотрение в комитете сената по иностранным делам законопроекта, который предусматривает введение санкций против судов для укладки морской части газопровода и связанных с ними компаний и людей.

В распоряжении издания оказалось письмо Пола своим коллегам по комитету, где он указывает на то, что в нынешнем виде законопроект ударит прежде всего по европейским союзникам США. Для укладки газопровода используются арендованные в Европе суда. Сенатор отмечает, что это затронет не Россию, а Швейцарию, Австрию, Германию, Нидерланды, Францию, Финляндию, Швецию, Италию и инвесторов из этих стран.

"Девяносто шесть процентов подводной укладки "Северного потока-2" производится швейцарской компаний, прочно связанной с проектами в Соединенных Штатах, и итальянской компанией со штаб-квартирой в Хьюстоне", — отмечает в письме Пол.

Получается, продолжает он, что власти США должны будут заморозить их активы в своей юрисдикции и запретить въезд в страну их сотрудникам и акционерам.

"Перед тем как голосовать по этому закону, комитет должен определиться, является ли введение санкция против союзников по НАТО и нейтральных третьих сторон сколько-нибудь эффективной стратегией противодействия России. Я призываю моих коллег пересмотреть этот подход… Я настоятельно призываю вас выступить против этого закона", — сказано в письме.

Издание отмечает близость Пола к президенту США Дональду Трампу. В августе 2018 года Пол во главе делегации парламентариев посетил Россию и передал в администрацию президента РФ Владимира Путина письмо от главы Белого дома. В послании говорилось о важности взаимодействия двух стран в ряде сфер, включая борьбу с терроризмом, расширение диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов. Через некоторое время Трамп пригласил его на партию в гольф. Белый дом тогда охарактеризовал сенатора как человека, которого "президент любит и с которым с удовольствием проводит время".

После своей поездки в Россию Пол вынес на рассмотрение профильного комитета предложение об отмене санкций в отношении российских парламентариев, однако комитет проголосовал против. Пол также заявлял, что считает ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и призывал провести консультации. В дополнение к этому он был одним из двух сенаторов, которые голосовали против закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

The Daily Beast усмотрела некоторую связь Пола даже со снятием санкций против "Русала" после того, как его владелец Олег Дерипаска выполнил условие и расстался с прямым контролем над компанией. Издание напоминает, что после этого было объявлено об инвестициях "Русала" в завод по производству алюминия в штате Кентукки, интересы которого в сенате как раз и представляет Рэнд Пол наряду с лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.