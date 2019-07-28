МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. РФ может пропустить крайний срок старта поставок газа в Европу в том случае, если Дания не одобрит в ближайшее время строительство газопровода в своих территориальных водах, сообщает Financial Times.

Источники издания считают, что на процесс могут также повлиять тестирование, а также заполнение газопровода.

Ранее планировалось, что запуск "Северного потока — 2" должен был совпасть с завершением срока контракта с Киевом на транзит газа через Украину — 31 декабря.

"Если в ближайшие недели мы не получим одобрение от датчан, то не уложимся в срок", — отметил источник.