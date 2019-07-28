ВЕНА, 28 июл /ПРАЙМ/. Москва не исключает, что для реконструкции тяжеловодного реактора в Араке может быть поставлено и европейское оборудование, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Координацию (проекта) осуществляют Китай и Великобритания, они, видимо, решат по согласованию и во взаимодействии с иранцами, какое оборудование и из каких стран может быть поставлено для реализации этого проекта. То, что это будет европейское оборудование в какой-то части, я совершенно не могу исключать", — сказал Рябков журналистам.

Ранее он рассказал, что Москва оборудование для реактора поставлять не будет, а ограничится экспертным содействием.

Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.