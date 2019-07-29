МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка компании составила 80,77 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. "Это обусловлено снижением объемов отпуска тепловой энергии из-за более теплой погоды в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — поясняет компания.

Показатель EBITDA снизился на 17,6% и составил 13,317 миллиарда рублей. Себестоимость продаж сократилась на 0,9%, до 73,19 миллиарда рублей, что в целом связано с сокращением расходов на покупку тепловой энергии.

МОЭК – единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных источников. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100% дочернее общество "Газпрома").