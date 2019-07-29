ПРАГА, 29 июл /ПРАЙМ/. Представитель чешской национальной энергетической компании CEZ (Чешские энергозаводы) Ладислав Кржиж заявил, что соглашение о внедрении нового ядерного топлива из РФ на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики соответствует естественному процессу модернизации АЭС.

Ранее топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и чешская национальная энергетическая компания CEZ a.s. заключили соглашение о внедрении на АЭС "Дукованы" новой модификации российского ядерного топлива РК-3+, которое позволит повысить эффективность и безопасность работы атомных энергоблоков.

"Ядерные электростанции действуют десятки лет, и с течением времени, естественно, они проходят процессами модернизации, поскольку за эти годы развитие отрасли уходит далеко вперед и АЭС должны держать шаг со временем. Это относится и к данному топливу, которое будет более эффективным", — сказал Кржиж журналистам.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Глава минпромторга республики Карел Гавличек сообщил 8 июля о том, что правительство приняло решение о строительстве на АЭС "Дукованы" нового энергоблока мощностью 1200 МВт взамен одного из старых, ориентировочная дата начала строительства — 2028-2030 годы, окончания — 2034-2035 годы. Примерная стоимость строительства блока, по словам министра, составит "более 100 миллиардов крон" (около 4,5 миллиарда долларов).

Для участия в тендере на строительство новых блоков еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля в Екатеринбурге намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".