ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области на десять лет с финансированием в 35 миллиардов рублей разработана и принята федеральными властями по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак во время рабочего визита в Южно-Сахалинск.

"Программа разработана и принята на 10 лет: 35 миллиардов рублей необходимо вложить в реконструкцию линий электропередачи, подстанций, в строительство новых объектов энергетической инфраструктуры. Все это направлено в первую очередь для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения потребителей, снизить количество отключений по разным причинам, например, в результате погодных и других явлений", — сказал глава Минэнерго.

"И важно задать задел, чтобы могли спокойно и оперативно подключаться новые потребители, поскольку у региона большая социально-экономическая программа, большие планы. Конечно, вопрос энергоснабжения является одним из основных", — добавил Новак.