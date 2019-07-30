МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящаяся на акционеров, в первой половине 2019 года составила 4,756 миллиарда долларов, что на 9,7% ниже показателя годичной давности, следует из отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,23 доллара против 0,26 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Общая выручка ВР с учетом доходов от совместных предприятий составила 141,154 миллиарда долларов, уменьшившись на 3,4%. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем полугодии 3,786 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета "Роснефти" данный показатель вырос на 4,2% и составил 2,64 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Чистая прибыль BP во втором квартале составила 1,822 миллиарда долларов, что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период 2018 года. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,08 доллара против 0,14 доллара во втором квартале 2018 года. Общая выручка составила 73,747 миллиарда долларов, сократившись на 4,1%. Объем чистой задолженности BP по состоянию на 30 июня 2019 года составил 46,5 миллиарда долларов, что на 20% выше, чем год назад. Объем добычи углеводородов BP составил в минувшем квартале 3,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Британская BP оценила свою прибыль от участия в "Роснефти" за первое полугодие 2019 года в 1,205 миллиарда долларов до вычета налогов и процентов, что на 18,9% выше показателя годичной давности. По итогам второго квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 638 миллионов долларов против 766 миллионов долларов за три отчетных месяца 2018 года (снижение на 17%).

"В середине своего пятилетнего плана BP находится на верном пути. Стабильная работа и рост на всех наших направлениях работы обеспечивают высокие доходы, денежные потоки и прибыль для акционеров", — приводятся в сообщении слова гендиректора BP Боба Дадли (Bob Dudley).

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.