МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 33,3% в годовом выражении, составив 2,1 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за шесть месяцев составила 0,36 евро против 0,35 евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 9,3% — до 32,978 миллиарда доллара.

Согласно отчету, компания выплатила за первое полугодие текущего года более высокие дивиденды, чем обычно — 0,75 евро на акцию, и до октября 2019 года выплаты акционерам не планирует.

Engie поясняет, что финрезультаты улучшились благодаря стабильному второму кварталу, а также подтверждает прогноз чистой прибыли на 2019 год в диапазоне от 2,5 миллиарда евро до 2,7 миллиарда евро, основываясь на положительной динамике, достигнутой во втором квартале.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.