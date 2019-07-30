МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Сургутнефтегаза"<SNGS> по РСБУ в первом полугодии текущего года составил 37,93 миллиарда рублей против прибыли в 371,433 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 11% — до уровня в 798,999 миллиарда рублей, так называемые "прочие доходы" снизились на 24,7%, до 639,494 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 16,5%, до 266,903 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж выросла на 8,7%, до уровня в 532,097 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 1,5 раза, составив 948,124 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании снизились на 2,8%, до уровня в 4,162 триллиона рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 1,2%, до 95,803 миллиарда рублей, краткосрочные — на 24,5%, до 210,24 миллиарда рублей.

"Сургутнефтегаз" — четвертая по величине интегрированная нефтяная компания России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.