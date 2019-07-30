МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам первого полугодия 2019 года увеличил чистую прибыль на 36% по сравнению показателем годичной давности – до 3,413 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию за полугодие составила 3 доллара против 2,13 доллара годом ранее. Выручка по итогам января-июня составила 18,437 миллиарда долларов, что на 1,3% больше прошлогоднего показателя. Объем добычи углеводородов, за исключением работ в Ливии, вырос на 7,1% и составил 1,303 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Чистая прибыль ConocoPhillips во втором квартале 2019 года составила 1,58 миллиарда долларов, снизившись на 3,7% в годовом выражении. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,4 доллара, как и годом ранее. Выручка компании сократилась на 9,3% — до 8,38 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов ConocoPhillips, за исключением работы в Ливии, во втором квартале вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,29 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания прогнозирует, что объем добычи углеводородов в третьем квартале составит 1,29-1,33 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Целевой среднегодовой показатель составляет 1,31-1,34 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки и не включает добычу в Ливии.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.