МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций через подразделение в России или Великобритании в 2019 году, чтобы протестировать интерес рынка к долгу компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

При этом из-за судебного спора с "Нафтогазом", который может создать риски для люксембургских финансовых структур "Газпрома" (Gaz Capital и GazAsia), традиционно используемых для выпуска еврооблигаций, компания работает над созданием подразделения в Великобритании, сообщает агентство.

Ранее в июле "Нафтогаз Украины" заявил, что Окружной суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. При этом в марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите газа до окончания производства в апелляционном суде Швеции.

"Газпром" может использовать британское подразделение для небольшого размещения еврооблигаций до конца года", — пишет агентство, ссылаясь на слова своего собеседника.

В то же время отмечается, что с декабря 2018 года законодательство о ценных бумагах позволяет российским корпоративным заемщикам напрямую размещать еврооблигации в соответствии с иностранными регулятивными нормами без необходимости использовать SPV-структуры за рубежом. Как уточнил источник, "Газпром" не нуждается во внешнем финансировании, поэтому любой выпуск бондов будет рассчитан на оценку интереса инвесторов к бумагам.

В июне зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщал, что компания рассматривает возможность реализации программы мультивалютных корпоративных облигаций, а также продолжает прорабатывать вопрос размещения евробондов в швейцарских франках, изучает размещение облигаций в иенах в конце 2019 года — начале 2020 года. При этом он уточнял, что "Газпром" в целом выполнил план привлечения финансирования с рынка на этот год и теперь смотрит на интересные возможности с точки зрения стоимости заимствования.