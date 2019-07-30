БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Аргентины – страны, имеющей давние традиции в использовании ядерной энергии в мирных целях, — представит 2 августа кандидатуру своего посла в Австрии Рафаэля Гросси на пост гендиректора МАГАТЭ, сообщает МИД.

"Министр иностранных дел Хорхе Фори в эту пятницу, 2 августа, во дворце Сан-Мартин представит на официальной презентации посла Рафаэля Гросси в качестве кандидата от Аргентины на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), самого важного глобального форума по ядерным вопросам. В мероприятии примет участие министр энергетики Густаво Лопетеги", — говорится в сообщении.

Гросси – дипломат с более чем 35-летней карьерой в вопросах нераспространения и разоружения, отмечает МИД.

О том, что Гросси может стать одним из кандидатов на этот высокий пост, ранее сообщил РИА Новости дипломатический источник в Вене.

Механизм выбора генерального директора МАГАТЭ следующий: желающие государства-участники выдвигают своих кандидатов, и Совет управляющих выбирает одного из них. Назначенный кандидат также должен быть одобрен генеральной конференцией МАГАТЭ, ежегодно проходящей во второй половине сентября. В 2019 году мероприятие намечено на 16-20 сентября.

Прежний директор организации Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался 22 июля на 73-м году жизни.