ХАБАРОВСК, 31 июл /ПРАЙМ/. Компания "Транснефть – Дальний Восток", транспортирующая нефть по второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО-2), усилила меры по защите объектов трубопровода в связи с паводками, сообщает компания в среду.

Ранее сообщалось, что из-за дождей в Амурской области проходят паводки, введен режим ЧС. В связи с осложнением паводковой обстановки в Хабаровском крае также введен режим ЧС.

Как отмечает "Транснефть — Дальний Восток", трасса ВСТО-2 проходит по территориям, где введен режим ЧС.

"Специалисты ООО "Транснефть – Дальний Восток" в целях обеспечения бесперебойных поставок нефти усилили меры по защите площадочных объектов (нефтеперекачивающих станций, узлов связи, баз производственного обслуживания) и линейной части трубопроводов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется местам пересечения нефтепроводов с водными преградами. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках, производится фотосъемка русел, гидрологический анализ состояния водотоков. Обследованы участки, подверженные размыву паводковыми водами: опоры вдоль ЛЭП, кабельные линии электроснабжения, линии и сооружения связи. На наиболее сложных участках организованы наблюдательные посты и пункты наблюдения, которые укомплектованы необходимой техникой и инвентарем.

"В режим повышенной готовности приведены все производственные площадки ООО "Транснефть – Дальний Восток", где размещена аварийная техника и базируется персонал специализированных подразделений по предупреждению ликвидации нештатных ситуаций. Дополнительно на период паводка предусмотрен выезд специальных оперативных групп для мониторинга обстановки", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сложная гидрологическая обстановка в ДФО не повлияла на работу ВСТО-2 и нефтепровода-отвода на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Транспортировка нефти ведется в штатном режиме.

Протяженность нефтепроводов ООО "Транснефть – Дальний Восток" составляет 2341 километр, из них ВСТО-2 — 2047 километров и нефтепровод-отвод на КНПЗ — 294 километра. Трасса пересекает 41 крупную водную преграду, более 500 малых рек и ручьев, на протяжении трассы сооружено 19 подводных переходов. На трассе нефтепровода-отвода четыре подобных перехода.