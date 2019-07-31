МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Нефтяная англо-голландская компания Royal Dutch Shell закрыла сделку по продаже доли в размере 22,45% в нефтяном месторождении Caesar Tonga в Мексиканском заливе норвежской нефтегазовой группе Equinor (бывшая Statoil), говорится в сообщении Shell.

Сумма сделки составила 965 миллионов долларов.

"Сделка отражает акцент Shell на стратегическом позиционировании глубоководного бизнеса для роста и согласуется со стратегией компании по реализации конкурентоспособных проектов, которые будут приносить прибыль в 2020-х годах и далее. Продажа вносит свой вклад в текущую программу по продаже активов Shell", — говорится в сообщении.

О данной сделке было объявлено в мае текущего года. Доля Equinor в проекте по итогам соглашения увеличилась с 23,55% до 46%. Компания Anadarko Petroleum остаётся оператором месторождения с долей 33,75%, а Chevron сохраняет свою долю в размере 20,25%.

Месторождение Caesar Tonga расположено в 300 километрах от побережья Луизианы и включает в себя участки GC683, GC726, GC727 и GC770 на глубине до 1,5 километров. Добыча на проекте составляет 70 тысяч баррелей в сутки.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.