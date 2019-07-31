МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 47% в годовом выражении — до 897 миллионов евро, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,75 евро против 1,87 евро на акцию годом ранее. Выручка увеличилась на 7,1%, составив 11,438 миллиарда евро. Капитальные вложения уменьшились в 1,5 раза — до 1,374 миллиарда евро.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 543 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,66 евро против 0,62 евро год назад. Квартальная выручка выросла на 5,8% и составила 6,035 миллиарда евро. Капвложения снизились в 3,5 раза — до 493 миллионов евро.

Во втором квартале компания увеличила добычу углеводородов на 17% — до 490 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. OMV прогнозирует, что добыча углеводородов в 2019 году в среднем составит немногим меньше 500 тысяч б.н.э. в сутки в зависимости от ситуации в Ливии. Компания ожидает объем капзатрат по итогам года примерно в 1,5 миллиарда евро.

При этом OMV понизила прогноз по средней цене на нефть марки Brent на 2019 год до 65 с 71 долларов за баррель.

"Объем добычи вырос в основном благодаря приобретениям в Новой Зеландии, Абу-Даби и Малайзии, что частично компенсировало снижение продаж в Румынии и Пакистане", — отмечает компания.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.