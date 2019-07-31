КИЕВ, 31 июл — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" подал в Гаагский суд исковое заявление с требованием взыскать с Российской Федерации $5,2 миллиарда из-за потери активов в Крыму. Об этом в среду сообщает пресс-служба украинской госкомпании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Группа "Нафтогаз" просит суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов", — сообщает компания в среду.

"Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", — поясняет пресс-служба.

Напомним, что Крым присоединен к России в марте 2014 года по результатам референдума, проведенного после государственного переворота в Киеве. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей города Севастополь.