Кабмин РФ выделил 104 млрд руб на терминал "Утренний" для проекта "Новатэка"
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 103,6 миллиарда рублей на строительство СПГ-терминала "Утренний" в Сабетте (ЯНАО) для проекта компании "Новатэк", говорится в соответствующем документе кабмина.
"Правительство Российской Федерации постановляет:… Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства "Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" в рамках федерального проекта "Северный морской путь", — говорится в документе.
Уточняется, что предполагаемая предельная стоимость всего объекта — 144,2 миллиарда рублей. Срок ввода — 2022 год, мощность — 21,6 миллиона тонн СПГ в год.
https://1prime.ru/energy/20190731/830205034.html