МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) закрыли сделку по созданию совместного предприятия по экспорту нефтепродуктов, произведенных ADNOC Refining, сообщается в релизе OMV.

Благодаря этой сделке OMV увеличит нефтеперерабатывающую мощность на 40% и мощность по производству олефинов на 10%.

В январе 2019 года Eni и OMV совместно приобрели 35% в нефтеперерабатывающем бизнесе ADNOC за 5,8 миллиарда долларов. Доля Eni в компании ADNOC Refining с перерабатывающими мощностями 922 тысяч баррелей в сутки составляет 20%, доля OMV — 15%, ADNOC — 65%.

OMV отмечает, что торговое совместное предприятие станет международным экспортером продукции ADNOC Refining, объем экспорта которой составит около 70% от производства. Ожидается, что торговля начнется в 2020 году, когда будут внедрены все необходимые процессы, процедуры и системы.

Торговое совместное предприятие является ключевым элементом для максимизации внутренней стоимости актива с его глобальным охватом, включая такие регионы, как Ближний Восток, Азию и Африку. Это отвечает мировому спросу на топливо, который, как ожидается, в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится на 9% с 2017 по 2030 год, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА).

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.