МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" приобрела топливозаправочный бизнес Петербургской топливной компании (ПТК), следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным ЕГРЮЛ, с 30 июля ООО "РН-региональные продажи" является владельцем 100% долей ООО "Гатчинская нефтяная компания", ООО "Петербургская топливная компания", ООО "ПТК-Терминал" и ООО "Транс-Тайм". В июне газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала о планах "Роснефти" приобрести эти компании, составляющие топливный бизнес ПТК (помимо этого, в группу входят транспортная компания, банк и галерея бутиков Grand Palace).

В сообщении "Роснефти" говорится, что розничная сеть ПТК представлена в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях и в Карелии. Розничная сеть включает в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов, две нефтебазы: "Ручьи" в Санкт-Петербурге и "Чудово" в Новгородской области.

"В результате сделки по приобретению розничной сети ПТК "Роснефть" станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе", — говорится в сообщении.

Сделка может составить около 35-40 миллиардов рублей, оценивал источник "Коммерсанта" на топливном рынке.