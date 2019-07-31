ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2", передает в среду агентство Рейтер.

Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом к коллегам по комитету, где обратил внимание на то, что эта инициатива прежде всего ударит не по России, а по союзникам и партнерам США в Европе. В частности, речь о швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянская Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.

Далее законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и после этого он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В сенате находится еще один похожий законопроект, уже принятый палатой представителей. Его инициировала группа конгрессменов, в частности, республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер. Этот документ охватывает не только "Северный поток – 2", но и "Турецкий потока". Концептуально он совпадает с законопроектом Круза и Шахин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил в среду, что первый газ по газопроводу поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. По его словам, на сегодня уложено 70% нитки по дну Балтийского моря.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что точка невозврата по "Северному потоку 2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет. Он подчеркнул, что планы ввода газопровода в эксплуатацию до конца года сохраняются, а отсутствие разрешения Дании не является пока критическим.