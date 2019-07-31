МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Две крупнейшие гидроэлектростанции "Русгидро" на Дальнем Востоке — Бурейская и Зейская ГЭС — продолжают сдерживать паводок в своих водохранилищах, сообщила в среду компания "Русгидро".

"Бурейская и Зейская ГЭС, крупнейшие гидроэлектростанции "Русгидро" на Дальнем Востоке, продолжают сдерживать в своих водохранилищах паводок, пришедший в регион. Водохранилища ГЭС аккумулируют большую часть притока, через плотины ГЭС увеличения пропуска воды в ближайшее время не будет. Гидростанции работают в штатном режиме. Наблюдается тенденция снижения притока в водохранилища гидростанций", — говорится в сообщении.

Зейская ГЭС с начала паводка 21 июля задержала в своем водохранилище 4,7 кубического километра паводкового стока воды. Как подчеркивает "Русгидро", эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка для населенных пунктов, находящихся ниже по течению.

Приток воды в Бурейское водохранилище снизился почти в три раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 25 июля. Бурейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 40% паводкового стока.

Как ранее сообщалось, в большинстве районов Хабаровского края, а также в Амурской области введен режим ЧС из-за подъема уровня рек и угрозы подтопления населенных пунктов. Подъем малых рек начался из-за обильных дождей, по реке Амур смещается гребень паводка. Так, уровень Амура у Хабаровска 8-10 августа может подняться до 630 сантиметров, превысив опасный уровень в 600 сантиметров.