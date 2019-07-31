МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером не показывают единой динамики после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%, а глава регулятора Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.22 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 64,53 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,14%, до 58,13 доллара за баррель.

До решения регулятора нефть марки Brent дорожала на 0,7%, до 65,11 доллара за баррель, WTI — на 0,8%, до 58,49 доллара.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября.

После публикации решения по ставке Пауэлл в своем выступлении заявил, что не исключает в будущем продолжения политики по снижению базовой ставки, если для этого будут соответствующие предпосылки на рынке.