МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Россия планирует оспаривать оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж "Нафтогазом Украины" по делу о потере активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.

В среду стало известно, что "Нафтогаз" подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

"В рамках самого арбитражного разбирательства Российская Федерация подала заявление о намерении участвовать в арбитражном процессе, в том числе, в целях пересмотра решения по юрисдикции. Российская Федерация планирует оспаривать, в том числе, оценку размера убытков, представленную АО "Нафтогаз Украины" и других истцов по данному делу", — сообщили в Минюсте.

В министерстве добавили, что Москва не признает правомерность арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с воссоединением Крыма с РФ, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков, и Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями. В частности все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются РФ в уполномоченных государственных судах.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".