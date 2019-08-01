МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2019 года снизилась на 25% в годовом выражении, до 8,999 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 1,11 доллара против прибыли в 1,44 доллара за первое полугодие 2018 года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась на 6,8% — до 177,499 миллиардов долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал снизилась в 2 раза в годовом выражении, составив 2,998 миллиарда долларов. Прибыль на акцию достигла 0,37 доллара против прибыли в 0,72 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка, включая доходы от совместных предприятий, уменьшилась на 7,5% — до 91,838 миллиарда долларов.

В секторе переработки и сбыта (downstream) прибыль за первое полугодие уменьшилась на 10%, до 2,666 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов сократился на 3%, до 6,538 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале прибыль уменьшилась на 8%, до 1,072 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов уменьшился на 2% год к году, до 6,608 миллиона баррелей в сутки.

Прибыль Shell в сфере разведки и добычи (upstream) за первое полугодие достигла 3,26 миллиарда долларов, что на 11% превышает показатель годичной давности. Добыча в отчетном периоде выросла год к году на 1%, до 3,667 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам второго квартала прибыль в upstream составила 1,554 миллиарда долларов, увеличившись в на 42% в годовом исчислении. Добыча выросла на 4%, до 3,583 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Мы добились хороших показателей денежного потока, несмотря на волатильность прибыли, в квартале, в котором наблюдались сложные макроэкономические условия в области нефтепереработки и химии, а также снижение цен на газ", — прокомментировал результаты глава компании Бен ван Берден (Ben van Beurden).