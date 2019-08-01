МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,371 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка составила 103,982 миллиарда рублей, сократившись на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2018 года. Отмечается, что основными факторами, повлиявшими на снижение показателя, стали окончание срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов ДПМ, а также снижение отпуска тепловой энергии на 9,3% из-за более теплой погоды в отчетном периоде. При этом рост выработки электроэнергии в отчетном периоде составил 6,8%. Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 16,3%, до 21,665 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж выросла на 2,7% и составила 90,98 миллиарда рублей – в основном в результате увеличения расходов на топливо на 2%. При этом маржинальная прибыль "Мосэнерго" за полугодие выросла на 13,3% – до 17,992 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2019 года составили 19,632 миллиарда рублей против 19,489 миллиарда рублей на конец прошлого года, краткосрочные обязательства — 23,402 миллиарда рублей против 16,81 миллиарда рублей на 31 декабря 2018 года, следует из отчета компании.

"Мосэнерго" – территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 ГВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,4 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".